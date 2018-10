Giù l'indice delle aziende sanitarie (-3,10%), in forte calo Amplifon

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il comparto sanitario italiano, mentre è debole l'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 151.047,81 in diminuzione di 4.715,04 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto sanitario dell'Area Euro prosegue in calo a 802,62, dopo aver avviato la seduta a 803,3.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto sanitario, a picco Amplifon, che presenta un pessimo -6,93%.



Vendite a piene mani su Diasorin, che soffre un decremento del 4,15%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, affonda sul mercato Molmed, che soffre con un calo del 3,68%.