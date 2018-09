Giù l'indice del settore telecomunicazioni (-2,70%)

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il comparto telecomunicazioni in Italia, mentre è debole l'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 11.790,54 in diminuzione di 321,16 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni prosegue in calo a 276,25, dopo aver avviato la seduta a 277,46.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, retrocede molto Telecom Italia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,22%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, in forte ribasso Inwit, che mostra un disastroso -4,88%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, ribasso per Acotel Group, che presenta una flessione dell'1,26%. Ultimo aggiornamento: 11:41