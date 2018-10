Giornata negativa per l'equity europeo. Milano in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti, dopo vari tentativi di stabilizzazione nel corso della seduta. Sul mercato italiano continua a pesare la decisione del Governo di fissare in Manovra un rapporto deficit/PIL del 2,4%.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,15%. L'Oro continua gli scambi a 1.205 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,34%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 75,4 dollari per barile.In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a 298 punti base, con un forte incremento di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,41%.discesa modesta per Francoforte, che cede lo 0,42%. Dimessa Londra, -0,28% e Parigi, -0,71%., si è mosso sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 20.562 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,61 miliardi di euro, dai 2,61 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 2,13 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,56 miliardi.224 sono le azioni scambiate: tra queste, 153 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 64 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 7 azioni del listino milanese.Buona la performance a Milano dei comparti utility (+0,51%) e materie prime (+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori costruzioni (-2,54%), telecomunicazioni (-2,26%) e immobiliare (-2,03%).Tra idi Milano, in evidenza Atlantia (+2,43%), STMicroelectronics (+1,90%), Banca Generali (+1,27%) e Snam (+1,22%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Pirelli, che ha archiviato la seduta a -2,78%. Sensibili perdite per Unipol, in calo del 2,53%. In apnea Telecom Italia, che arretra del 2,48%.Tra i, Banca Ifis (+4,01%), Rai Way (+2,38%), Acea (+1,33%) e Zignago Vetro (+1,16%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Credito Valtellinese, che ha archiviato la seduta a -5,54%.