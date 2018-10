FS Italiane, Battisti: "Non focalizzati a partecipazioni in altre società"

(Teleborsa) - FS Italiane punta unicamente alla valorizzazione del proprio core business e pertanto non è interessata a partecipazioni in altre società.



Parlando a margine dell'incontro con alcuni delegati delle associazioni del settore dei trasporti della Grecia l'Amministratore Delegato del Gruppo, Gianfranco Battisti, ha spiegato: "Trasporto regionale, alta velocità, logistica e digitalizzazione per nuovi servizi ai clienti pendolari sono le priorità e le sfide industriali messe al centro del prossimo Piano industriale, a cui stiamo lavorando già da agosto". Il top manager ha poi precisato che "al momento l'unico interesse è lo sviluppo industriale del Gruppo in Europa, nostro mercato domestico, e non siamo focalizzati a partecipazioni finanziarie in altre società".

Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA