Francia, deficit partite correnti aumenta in agosto

(Teleborsa) - Si amplia il deficit delle partite correnti francese, che nel mese di agosto arriva a 1,6 miliardi di euro dopo i +0,3 miliardi rivisti di luglio (+0,5 miliardi la prima lettura).Lo rivela la Banque de France aggiungendo che il saldo della bilancia commerciale si è portato così a -5,6 miliardi, contro un disavanzo di 3,4 miliardi precedente. Il saldo risulta peggiore anche delle stime del mercato che erano per livello a -4,5 miliardi.Il dato, comunicato dall'Ufficio doganale francese, indica un lieve calo dell'export a 41,3 miliardi mentre aumentano le importazioni a 47 miliardi.Le partite correnti non sono altro che la somma della bilancia commerciale (data dalle differenza tra esportazioni ed importazioni) e gli interessi e dividendi maturati sul debito estero accumulato per finanziare esportazioni nette negative (cioè quando il valore delle importazioni supera quello delle esportazioni).