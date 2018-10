Ford, crollano le vendite di settembre negli Stati Uniti

(Teleborsa) - Calo a due cifre per le immatricolazioni di Ford che nel mese di settembre scivolano dell'11,2%, dopo il +4,1% registrato ad agosto. Nel periodo, il gruppo ha venduto 197.404 vetture.



Le auto hanno registrato un calo del 25,7% a 37.112 unità, mentre le vendite di truck sono calate del 9,9% per la prima volta dal dicembre 2017, scendendo a 93.408 unità. In diminuzione anche i SUV, che hanno registrato un -2,7% a 66.884 unità.



Le vendite retail sono scese del 12,6% a 148.233 vetture e quelle di veicoli destinati alle flotte sono calate del 6,7% a quota 49.171.



Ad impattare sul risultato il passaggio dell'uragano Florence.



A Wall Street, il titolo di Ford scivola dello 0,97%.