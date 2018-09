Fitch taglia le stime sul PIL dell'Italia

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch ha ritoccato all'ingiù le proprie previsioni sulla crescita economica del Belpaese. Secondo gli analisti della banca d'affari il PIL dell'Italia si espanderà qeust'anno dell'1,2% ad un ritmo inferiore rispetto al +1,3% indicato lo scorso giugno, già in quell'occasione rivisto al ribasso dal +1,5% indicato a marzo.



Le stime di Fitch incontrano le previsioni fornite ieri, 21 settembre, dall'OCSE. Per il 2019 e per il 2020, l'agenzia di rating conferma le aspettative di una crescita rispettivamente dell'1,2% e dello 0,9%.



Le incertezze politiche, legate anche alla legge di bilancio - ha spiegato Fitch in una nota - potrebbero rallentare la crescita degli investimenti in Italia.







