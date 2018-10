Fisco, entrate tributarie in aumento nei primi otto mesi dell'anno

(Teleborsa) - Aumentano le entrate tributarie e contributive nei primi otto mesi del 2018. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), nel periodo tra gennaio e agosto si è evidenziato nel complesso un incremento dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un totale di 292.188 milioni di euro (+5.441 milioni).



Contribuisce al risultato l'aumento dell'1,6% del gettito delle imposte dirette, che si attestano a 157.966 milioni di euro (pari ad un aumento di 2.516 milioni di euro dal 2017). In crescita anche il gettito delle imposte indirette che sale del 2,2% a 134.222 milioni di euro (registrando 2.925 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente). © RIPRODUZIONE RISERVATA