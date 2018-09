Ferrovie, Battisti (FS) vede in Alitalia un'opportunità e conferma impegno su trasporto regionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lo ha precisato l'Amministratore delegato del gruppo ferroviario,, rispondendo ad una domanda, in occasione dell'audizione alla commissione Trasporti della Camera.Il manager ha affermato che il management, con l'obiettivo di fare "sistema" e sfruttare le "molte sinergie possibili", e che l'operazione non creerebbe nessuna discriminazione eQuest'ultima precisazione in riferimento a quanto dichiarato ieri dal numero uno di(Italo),, che ha espresso preoccupazione per questa operazione, sollevando appunto un problema di concorrenza. "Si può fare un'integrazione dal punto di vista distributivo, chiunque può farlo, ecco perché non c'è discriminazione", ha precisato il manager delle Ferrovie.Nel corso dell'audizione dinanzi ai parlamentari, Battisti ha parlato soprattutto dele dei bisogni dei pendolari., ha sottolineato il numero uno delle FS, ricordando che a breve sarà predisposto une si focalizzerà proprio su questo tema.Ricordando che i, il manager ha riconosciuto "c'è un deficit qualitativo che dovremo colmare" ed ha aggiunto che sarannodei mezzi.L'altro tema chiave del nuovo piano è la digitalizzazione. "e già a fine ottobre metteremo in pratica un modo perper informare i pendolari sulla circolazione.", ha concluso.