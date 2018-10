FCA, stabilimento Melfi verso produzione nuova Jeep Renegade ibrida plug-in

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo stabilimento FCA dii (PZ) ha iniziato le attività propedeutiche alla produzione della. La Renegade PHEV sarà prodotta a Melfi insieme alla Renegade e alla 500X con motore a combustione interna già attualmente in produzione presso lo stabilimento.I veicoli pre-serie della nuova Jeep Renegade PHEV sono previsti per il 2019.e comprende un forte impegno da parte di FCA per formare tutti i dipendenti sull'applicazione di questa nuova tecnologia. Gli impianti dello stabilimento coinvolti nella produzione saranno ammodernati di conseguenza.La Renegade PHEV è il passo successivo verso l'elettrificazione del portafoglio prodotti di FCA, che segue il lancio dellaPHEV e della tecnologia e-Torque mild-hybrid lanciata sul Ram 1500 a inizio 2018.(BEV, PHEV, full-hybrid e mild-hybrid) nelle architetture globali, con 30 diversi modelli che monteranno uno o più di tali sistemi.