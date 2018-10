Europa: nel secondo trimestre, salgono i prezzi delle case

(Teleborsa) - Salgono i prezzi delle case in Europa.



Nel secondo trimestre i prezzi dell'immobiliare sono saliti del 4,3% su base annua sia nell'Eurozona che nell'Intera Unione europea (Ue). Lo rivela l'Istituto di statistica europea (Eurostat).



Comparato con il primo trimestre del 2018, i prezzi delle case sono saliti dell'1,4% sia nella Zona euro che nella Ue. Tra gli stati membri, si è invece registrato un calo dell'indice in Italia (-0,2%) su anno, mentre su trimestre sale dello 0,8%.



Su anno i prezzi dell'immobiliare sono cresciuti di più in Slovenia (+13,4%), Irlanda (+12,6%), Portogallo (+11,2%) e Ungheria (10,4%), mentre il calo peggiore è stato in Svezia (-1,7%), seguito dall'Italia (-0,2%).





Rispetto al trimestre precedente i più forti aumenti si sono avuti in Slovenia (+4,2%), Malta (+3,2%), Lettonia e Romania (+3,1%), l'unico calo in Croazia (-0,2%).