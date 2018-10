Euro scivola ai minimi di un mese e mezzo sul dollaro

(Teleborsa) - Le tensioni sull'Italia si ripercuotono anche sulla moneta unica. L'euro è scivolato a 1,15 dollari, minimo da fine agosto, in quella che si avvia ad essere la quinta seduta consecutiva di ribassi.



Secondo Bloomberg ad accentuarne la caduta quanto dichiarato da Claudio Borghi. Il Presidente della Commissione bilancio alla Camera ha detto a Radio Anch'io: "sono più che convinto che l'Italia, con una sua moneta, sarebbe in grado di risolvere i suoi problemi".



Da rilevare che Borghi, in quota Lega, è noto per le proprie posizioni euroscettiche.



Dal canto suo il dollaro è spinto in alto dalle attese per un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nella riunione di politica monetaria di dicembre, e dal via libera di Stati Uniti, Messico e Canada alla revisione del patto commerciale NAFTA. © RIPRODUZIONE RISERVATA