Essilor Luxottica, la fusione è fatta

(Teleborsa) - La fusione tra Essilor e Luxottica è realtà. Oggi, 1° ottobre,. Le nuove azioni dovrebbero iniziare le contrattazioni su Euronext Paris il 2 ottobre.Il prossimo 11 ottobre, invece, Essilor LuxotticaLaDopo il conferimento delle azioni Delfin, la holding di Del Vecchio avrà il 38,3% del capitale di EssilorLuxottica. Il 4,9% sarà in mano a dipendenti e partner e il 56,8% al pubblico indistinto.In caso di piena adesione all'OPS la quota Delfin si diluirà al 31,3% e quella dei dipendenti al 4%, mentre il flottante salirà al 64,7%. Al termine dell'operazione EssilorLuxottica avrà il 100% sia di Essilor sia di Luxottica.Essilor e Delfin hanno concordato che, se non sarà deciso diversamente dal Consiglio di Amministrazione della nuova EssilorLuxottica,. In ogni caso è previsto che spetterà al CdA determinare la politica dei dividendi coerentemente con le prospettive finanziarie e le strategie di business.