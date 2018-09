Esautomotion, conti in salita nel primo semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Esautomotion chiude i primi sei mesi del 2018 con ricavi pari a 9,48 milioni di euro, in aumento del 28,5% rispetto ai 7,38 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. L'passa da 1,17 milioni a 1,66 milioni di euro (+41,8%).A fine giugno laera negativa per 627 mila euro. Il management del gruppo attiva nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali prevede di chiudere il 2018 con ricavi e marginalità in crescita., Presidente del Consiglio di Amministrazione ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Stiamo crescendo bene organicamente e stiamo valutando opportunità su nuovi investimenti che possano accelerare la crescita. Nel contempo stiamo strutturando l'organico aziendale per essere preparato alla crescita e proseguendo negli investimenti) necessari per rafforzare la nostra posizione di leadership".il titolo brilla con un rialzo del 3,94%.