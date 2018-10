Enogastronomia, 1 turista su 4 sceglie l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le eccellenze della gastronomia nostrana sono la prima motivazione di visita nel Bel Paese per 1 turista su 4: nel 2017 si contano oltre 110 milioni di presenze legate al turismo enogastronomico (di questi 43% sono stati italiani e il 57% stranieri), con una spesa che supera i 12 miliardi.I dati di, presentati in occasione della conferenza "Dal Km zero le emozioni del turismo" all'interno del Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo, confermano l'importanza del rapporto tra territorio, turismo e agricoltura per lo sviluppo dell'economia italiana."La connessione tra le filiere dell'agricoltura e del turismo - spiega- è una delle basi per lo. La targa Italia riesce a dare valore aggiunto alle nostre produzioni e alle realtà locali di origine, aggiungendo al contempo un'impronta emozionale unica ai soggiorni nel Bel Paese".