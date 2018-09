© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Abbiamo bisogno di soluzioni concrete per garantire non solo maggiore competitività, ma anche equità e coinvolgimento dei consumatori".E' quanto ha dichiarato dal forum dell'energia di Dublino, il"Il mio collega Miguel Arias Cañete (Commissario europeo per l'azione per il clima e l'energia ndr) ha descritto bene il nuovo panorama energetico: ci troviamo in una, con i nostri ambiziosi e realistici obiettivi energetici e climatici. La quota delle energie, richiedendo maggiore flessibilità nel mercato dell'energia, così come il progressivo aumento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena del valore dell'energia e, infine, l'emergere di nuovi ruoli di mercato con "prosumer" come partecipanti attivi"."Con ili consumatori potranno trarre il massimo vantaggio dalla transizione energetica - ha proseguito- di fatto, sarà la legislazione più avanzata per i consumatori di energia. Stiamo quindi introducendo regole per democratizzare e decentralizzare la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l'uso dell'energia. Servono regole per garantire che i consumatori abbiano il diritto di immagazzinare, vendere e generare elettricità autonomamente, per dare loro l'accesso a nuovi prodotti come contratti a prezzi dinamici e risposta alla domanda - e nuovi attori come le comunità energetiche - rendendo al contempo più facile per i consumatori confrontare e cambiare offerta e comprendere le loro bollette energetiche. Queste misure sono integrate dalper garantire che le nostre norme sulla protezione dei consumatori siano moderne e al passo con gli sviluppi del mercato, in particolare l'".Il Commissario ha sottolineato come i consumatori svolgano un: "La catena energetica non è più una strada a senso unico con i fornitori tradizionali da un lato e i consumatori passivi dal lato ricevente. In un sistema energetico più decentralizzato, i consumatori non devono solo essere protetti. In realtà contribuiscono a far funzionare il sistema. Il numero di coloro che vogliono entrare nei mercati dell'energia come generatori di energia - i prosumer - è in crescita. La loroe la lorodevono essere supportati da regole di mercato appropriate che consentano realmente ai consumatori di agire. Le iniziative di base e dei cittadini, ad esempio le comunità energetiche, sono importanti per aumentare l'assorbimento delle energie rinnovabili e per realizzare la transizione energetica coinvolgendo direttamente i cittadini come proprietari e beneficiari delle energie rinnovabili. Quindi la democratizzazione va di pari passo con la decarbonizzazione. È importante, al fine di garantire che i cittadini si sentano ricompensati dalla loro partecipazione alla transizione".Per il Commissario europeo dell'energia "non può avvenire senza il coinvolgimento del settore imprenditoriale, compresi i: aziende innovative e orientate al consumatore che consentono l'impegno nel mercato dell'energia attraverso nuovi servizi e prodotti. Dobbiamo lavorare meglio con. Questo è ciò che stiamo facendo. Allo stesso tempo, dobbiamocomprendano e accettino tali cambiamenti. Devono essere entrambi ben protetti e informati per navigare con sicurezza attraverso questa nuova realtà di mercato e sfruttarla al meglio. Quest'anno abbiamo lanciato l', per cogliere meglio e affrontare la sfida della povertà energetica. Il nostro obiettivo è garantire che tutti i cittadini abbiano condizioni di vita adeguate, tra cui il riscaldamento", ha concluso Šefcovic.