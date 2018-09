Enel Green Power connette a rete Messico due impianti solari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel Green Power Mexico (EGPM), la controllata messicana del Gruppo Enel per le rinnovabili, ha costruito e connesso alla rete circa 1.089 MW di energia solare in Messico.La nuova capacità comprende il parco solareda circa 828 MW, situato nella municipalità di Viesca, Stato di Coahuila, e il parco solare di Don José da circa 260 MW, situato nella municipalità di San Luis de la Paz, Stato di Guanajuato., di cui 710 milioni per Villanueva e 240 per Don Josè.La costruzione degli impianti ha seguito il modello "Sustainable Construction Site" di Enel,