(Teleborsa) - Eataly andrà in Borsa nel 2019 se la situazione lo permetterà. Lo ha ribadito il Presidente esecutivo della società, Andrea Guerra, a margine di un evento a Palazzo Mezzanotte.



"Non dipende solo da noi, ma anche dalla situazione complessiva. Noi siamo sempre sullo stesso percorso che avevamo, ci stiamo preparando. Dal nostro punto di vista noi siamo sempre sul 2019, poi vedremo" ha spiegato, precisando che non sono state ancora selezionate le banche per l'Offerta pubblica iniziale (IPO). © RIPRODUZIONE RISERVATA