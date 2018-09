(Teleborsa) - Digital360 ha acquistato, nel periodo del 17 al 21 settembre 2018, n. 1.000 azioni proprie, pari allo 0,006% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 1,365 euro per un controvalore complessivo di 1.365,00 euro.



Alla data odierna l'emittente detiene direttamente n. 18.000 azioni proprie, pari allo 0,1119% del capitale sociale.



Nel frattempo in Borsa nuovo spunto rialzista per Digital360, che guadagna bene e porta a casa un +1,11%. © RIPRODUZIONE RISERVATA