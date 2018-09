© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Qualcuno pensa cherisponde cosìalle serie di voci di alcuni commentatori ed esperti che nel Def hanno visto una sorta di gAppena il Def sarà pubblicato si vedrà che, ha continuato il vicepresidente del Consiglio pentastellato ospite de 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24 spiegando che nellasi cominciano a ricostruire diritti sociali che erano stati distrutti.Non preoccupa neanche l'andamento nervoso dei mercati e l'aumento dello spread chesottolineando che la fissazione del rapporto deficit Pil al 2,4% è per una manovra chea giovani, anziani, a coloro che aspettano di andare in pensione e ai truffati delle banche. "ha concluso,Questo le parole di Silvio Berlusconi ad Arcore nel giorno del suo ottantaduesimo compleanno in esclusiva ad Alessandro Poggi, per Night Tabloid in onda lunedì sera su Raidue.- Arriva come prevedibile anche la bocciatura dell'ex premier ed ex segretario del Pd,in un'intervista al Corriere della Sera: "Più che Manovra del Popolo, qui l'unica manovra che hanno fatto è un testacoda. Hanno messo la retromarcia.Con questa manovra hanno consenso a breve, ma minano la credibilità dell'Italia che avevamo faticosamente riconquistato".Che aggiunge: