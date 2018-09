Di Maio: reddito di cittadinanza solo agli italiani. Scoppia la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il presidente del CNEL ed ex ministro del Lavoro,, trova inaccettabile la dichiarazione del vicepremiersulla decisione di assegnare il reddito di cittadinanza solo agli italiani, escludendo quindi gli stranieri.Abbiamo corretto la proposta di legge iniziale sul reddito di cittadinanza, ha spiegato il leader pentastellato durante un'intervista a Radio Anch'io aggiungendo che "è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea".durante la visita al Salone Nautico di Genova.Nella manovra economica - assicura Salvini dopo il vertice a Palazzo Chigi con Conte e Tria - "non ci sarà l'aumento dell'IVA. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse. Stiamo aprendo tutti i cassetti - ha aggiunto - taglieremo anche le tasse sulla benzina e metteremo mano alla legge Fornero per mandare in pensione chi ne ha diritto.