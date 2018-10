DEF, da Palazzo Chigi nuova frenata sul deficit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La stima del deficit per il 2019 resta invariata al 2,4%, ma per il 2020 la previsione è del 2,1% e per il 2021 dell'1,8%. Sono queste le prime informazioni che trapelano dadove è appena terminato il vertice per chiudere la Nota di aggiornamento al). Un segnale apertura del Governo per cercare di gettare acqua sul fuoco in una giornata in cui la tensione tra Roma e Bruxelles è salita alle stelle."Il Governo punta sugli investimenti per la crescita. Nella cifra del 2,4% del deficit-PIL nel 2019 ci sono 0,2 punti percentuali di investimenti addizionali. Nel secondo anno quando il deficit viene stimato al 2,1% ci sono 0,3 punti di investimenti e nel terzo anno (deficit all'1,8%) 0,4 punti", ha annunciato il Ministro dell'Economia,, al termine della riunione. "Questo descrive la qualità della Manovra e il fatto che puntiamo ad avere lo strumento degli investimenti pubblici come strumento per la crescita".Dopo l'incontro di ieri 2 ottobre a Palazzo Chigi che si è protratto fino a notte fonda, il summit dei Ministri sarebbe dovuto riprendere nella mattinata di oggi 3 ottobre, ma è slittato al pomeriggio. Alla riunione che ha preso il via alle 18:00, erano persenti come nella giornata di ieri 2 ottobre,e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio"Il debito pubblico si attesterà al 130,9% del PIL nel 2019 "poi scenderemo progressivamente sotto il 130% nel 2019 fino al 126,5% nel 2021", ha annunciato il Premier"Per la prima volta non ci saranno tagli alla Sanità, aumenterà il fondo sanitario nazionale di oltre un miliardo e stiamo rimodulando la spesa pubblica per trovare nuove risorse per il settore", ha detto il Ministro della Saluteuscendo da. "Questo perché - ha precisato il Ministro ai microfoni di Rai News 24 - il nostro Governo ha deciso che è una delle priorità su cui poter investire".