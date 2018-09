Dazi, scattano le restrizioni americane contro la Cina

(Teleborsa) - Cina e Stati Uniti ai ferri corti sul fronte commerciale nonostante i vari tentativi di "pace" intrapresi, evidentemente non andati a buon fine. Pechino, infatti, ha cancellato i negoziati commerciali con gli USA previsti nel corso della settimana, affermando che il governo non è disposto a cedere alla "tattica delle pressioni".



Oggi, 24 settembre, scattano le nuove tariffe del 10% su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Il Paese asiatico ha risposto con contromisure su 60 miliardi di dollari di prodotti a stelle e strisce.



Inizialmente i dazi saranno del 10%, per poi salire al 25% entro la fine dell'anno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA