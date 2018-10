Conte al Quirinale a colloquio con Mattarella

Ultimo aggiornamento: 19:26

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato stamane al Quirinale dove ha avuto un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'incontro è avvenuto mentre resta alta la guardia sull'Italia dopo la decisione del Governo di impostare il Documento di economia e finanza sulla base di un rapporto deficit/PIL al 2,4% nel triennio.Intanto il m, questa sera rientrerà in anticipo dal Lussemburgo, dove domani era in programma l'Ecofin, per poter lavorare al bilancio, dopo la definizione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Ma lancia una rassicurazione all'Ue: «Dirò di stare tranquilli, cercherò di spiegare quel che sta accadendo e come è formulata la Manovra. Il debito-PIL nel 2019 scenderà».Il Tesoro, fa sapere che,il vice presidente della Commissione europea, Valdise il commissario europeo agli affari economici e monetari, Pierre