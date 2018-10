© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. "L'Italia è un Paese fondatore dell'Unione Europea e dell'Unione Monetaria e ci tengo a ribadirlo: l. Qualsiasi altra dichiarazione che prospetti una diversa valutazione è da considerarsi come una libera e arbitraria opinione che non ha nulla a che vedere con la politica del Governo che presiedo, perché non contemplata nel contratto posto a fondamento di questa esperienza di governo. Stiamo ultimando i dettagli di una manovra seria e coraggiosa, volta a sostenere la crescita nel segno dello sviluppo sostenibile e dell'equità sociale" ha scritto il Presidente del Consiglio su Facebook.Si tratta, questa, di una, sui vantaggi per l'Italia di una propria moneta.Conte ha poi spiegato che, perché all'introduzione di uno strumento fondamentale contro la povertà come il reddito di cittadinanza si accompagnano profonde riforme strutturali del mercato del lavoro, come la, e misure fondamentali per dare impulso agli investimenti come la, lae la. Inoltre - ha aggiunto -alleggerendo la pressione per i professionisti e per le imprese che investono ed assumono, aiutandole a progettare e a costruire il proprio futuro"."Abbiamo poi, ampliando di 15 miliardi nei prossimi tre anni lo stanziamento di 38 miliardi già previsto per i prossimi quindici anni - prosegue il Premier. Vogliamo dare al Paese infrastrutture moderne e sicure, rendendolo un laboratorio permanente di innovazione e sviluppo. Tutto il governo, compatto, è al lavoro con questo obiettivo".Conte ha infine ribadito: "Noiche abbiamo contribuito a fondare e che rimane la nostra casa comune., fiduciosi di poter dimostrare, carte alla mano, la bontà del lavoro sin qui fatto".Le parole del numero uno di Palazzo Chigi sembrano aver, che si è