© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nel settore del commercio, su un totale degli occupati pari al 47,8%. Il dato viene rivelato dall'ISTAT, che ha evidenziato come iPur rimanendo prevalente il ricorso a, i lavoratori domenicali mostrano una incidenza relativamente più elevata, rispetto alla media del settore, di contratti di lavorovalore inferiore alla media europea (34,3%). Diverso il dato peralle dipendenze, superiore a quella degli altri paesi europei. La quota di lavoratori alle dipendenze impiegati la domenica nei settori del commercio è più alta rispetto a quello del complesso dell'economia. Su un totale di 2 milioni di lavoratori dipendenti stimati nel settore,l'intervista e tra questi il 20,2% almeno 2 volte nello stesso mese.Secondo l'ISTAT,rispetto al 43% nei giorni feriali. Nell'ultimo decennio la domenica risulta l'unico giorno in cui aumentano gli acquirenti (+2%). La lettura territoriale degli acquisti domenicali mostra che i residenti del Centro Italia, con il 25,6%, si collocano sopra la media nazionale, mentre la quota scende al 23,1% per gli abitanti del Mezzogiorno.