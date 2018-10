CNH Industrial, stabilimento di Brescia ottiene il Bronzo nel World Class Manufacturing

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lo stabilimento Magirus Fire Fighting di Brescia di CNH Industrial ha ottenuto la certificazione di livello Bronzo nell'ambito del programma World Class Manufacturing (WCM).Lo, utilizzati in tutto il mondo dai vigili del fuoco in svariate situazioni, dai contesti urbani agli interventi forestali. Con una superficie complessiva di oltre 52.000 metri quadrati, di cui 24.000 coperti,Sempre, un veicolo che rappresenta lo stato dell'arte per quanto riguarda i complessi interventi antincendio negli aeroporti. Questi mezzi eccezionali sono alimentati da propulsori Twin Engine Power Pack che erogano 1.120 CV di potenza e consentono di raggiungere una velocità massima di 135 km/h, nonché di pompare fino a 10.000 litri di acqua al minuto mentre sono in movimento.