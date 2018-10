Carburanti, a settembre prezzi ai massimi da quattro anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E nell'ultimo anno il, confermando la tendenza dell'aumento dei prezzi.i, visto che in Italia l'88% dei trasporti commerciali avviene su gomma.con ogni pasto che - sottolinea la Coldiretti - percorre in media quasi 2 mila chilometri prima di giungere sulle tavole. L'aumento medio dei prezzi alimentari è risultato superiore del 27% rispetto alla media dell'inflazione pari a 1,5% a settembre secondo l'ISTAT".Secondo l'associazionespinti alle stelle dalle tensioni internazionali (in primis quella tra Stati Uniti e Iran). Dunque vanno, e "l'aumento si riflette in tutta la filiera produttiva e per le attività agricole. Nelle campagne aumentano sia i costi per il movimento delle macchine come i trattori, ma anche per il riscaldamento di serre (fiori, ortaggi e funghi) e stalle", conclude Coldiretti.