Campione d'Italia, Casinò chiuso e Comune in crisi. La Svizzera pronta all'annessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i. Campione d'Italia, non riceve contributi dal Governo italiano, ha vissuto finora con gli introiti, un tempo più che abbondanti, provenienti dal gioco nel Casinò.. Quindi, Municipio in crisi, dipendenti a casa senza lavoro, scuole chiuse, servizi interrotti. Con l'inevitabile contrazione dei "turisti", sia che si trattasse di" di una visita al Casinò.La possibilità di una. Ma al di là dei pronunciamenti negazionisti, l'ipotesi dell possibilità circola con sempre più insistenza. "Traghettamento" da un Paese all'altro in ogni caso complesso e difficile, senza precedenti in materia.. E' comunque certo è che la Svizzera abbia già cominciato a occuparsi dei servizi necessari ai cittadini di Lugano. Gli studenti di CampioneIl Governatore "svizzero" del Canton Ticino,". Un altro disavanzo di 1,9 franchi è stato coperto dal Municipio di Lugano e un ulteriore 1 milione e mezzo sono stati versati da aziende private. In tutto, tradotto in euro, fanno ben più di 3 milioni.La crisi che ha investito Campione, con questa l'interrogazione del deputato Marco Romano, del partito popolare:L'iter per la cessione di Campione d'Italia alla Svizzerache potrebbe portare al traguardo desiderato dai nostri vicini.. Per dimensioni e volume di gioco è stata la più grande casa da gioco d'Europa e proponeva praticamente tutti i tipi di attrazioni: lavori da roulette, blackjack, Chemin de fer, Baccarà, poker, slot machine, oltre a una sala per le scommesse sportive. Per la parte di intrattenimento offriva spettacoli, concerti, gran galà e servizi di ristorazione grazie alla presenza di due ristoranti interni., su progetto delll'architetto svizzero Mario Botta. Costo d'impresa generale. La nuova struttura, subito definita "ecomostrotro" per l'imponente cubatura spigolosa,grazie a innovativi sistemi di illuminazione che la fanno apparire di colore rosso.