Calo per l'indice delle aziende sanitarie (-0,97%)

(Teleborsa) - Calo per il comparto sanitario italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Health Care.



Il FTSE Italia Health Care scivola a quota 156.254,14 di 1.535,66 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per il comparto sanitario dell'Area Euro che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 804,42, dopo che in principio era 808,36.



Tra le mid-cap italiane, rosso per Amplifon che sta segnando un calo dell'1,85%.



Sotto pressione Diasorin che accusa un calo dell'1,52%.



Tra le small-cap di Milano, ribasso per Pierrel che presenta una flessione dell'1,62%. © RIPRODUZIONE RISERVATA