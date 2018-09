Brioschi torna in utile nel primo semestre

(Teleborsa) - I primi sei mesi del 2018 di Brioschi si sono chiusi con un risultato complessivo di pertinenza del Gruppo che migliora sensibilmente, e si mostra positivo per 23,6 milioni di euro rispetto ad un risultato negativo di 3,5 milioni di euro al 30 giugno 2017.



Il margine operativo netto consolidato è ampiamente positivo, per 36,1 milioni di euro rispetto al sostanziale pareggio registrato al 30 giugno 2017.



In netto miglioramento la posizione finanziaria netta consolidata, negativa per 125,4 milioni di euro, rispetto a circa 200,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017.



Quanto al patrimonio netto consolidato si incrementa a 113,6 milioni di euro rispetto a 90,1 milioni di euro al 31 dicembre 2017.



