Brillante l'indice italiano delle azioni siderurgiche (+4,58%), exploit di Tenaris

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che sorpassa l'indice EURO STOXX in lieve salita, con un guadagno di 2,1 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 378,27.



Intanto il FTSE Italia Basic Materials guadagna il 4,58%, dopo un inizio di giornata a 38.978,05.



Tra le azioni più importanti dell'indice siderurgico di Milano, grande giornata per Tenaris, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,99%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto siderurgico, seduta positiva per Aquafil, che avanza bene dell'1,64%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, avanza Isagro, che guadagna bene, con una variazione dell'1,16%.



Resistente Intek Group, che segna un piccolo aumento dello 0,57%.