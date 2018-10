Borse asiatiche miste. Tokyo chiude in ribasso

(Teleborsa) - Prevale il segno meno tra i principali indici dell'Asia Pacifico. Scivola Tokyo che lascia sul terreno quasi un punto percentuale. Chiuse per festività fino a venerdì le Borse cinesi, operativa solo Hong Kong che termina la seduta lievemente sopra la parità dopo il crollo (-2,47%) di ieri 2 ottobre.



L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha riportato un decremento dello 0,66% a 24,110 punti, mentre il paniere Topix è sceso dell'1,31%.



Torna a salire, seppur timidamente, l'indice Hang Seng di Hong Kong (+0,17%). In rosso Taiwan (-0,51%) e Jakarta (-0,43%).



Tra le altre piazze asiatiche male Kuala Lumpur (-0,11%) e Mumbai (-0,77%), sorridono invece Singapore (+0,78%) e Bangkok (+0,36%). Festa nazionale in Corea del Sud con Seoul che riaprirà i battenti domani. © RIPRODUZIONE RISERVATA