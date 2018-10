© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' stato. Un accordo reso possibile grazie alla reintroduzione della cassa integrazione per cessazione voluta dal Ministro Luigi Di Maio e che era stata eliminata dalle norme sul Jobs Act, come si legge in una nota del MISE.L'accordo prevede una serie di, tra i quali:- la- la, a partire dal 1° gennaio 2019;che prevedono tre scaglioni di anzianità per ogni fascia.attraverso incontri con le parti a cadenza mensile.al numero di dipendenti riassorbiti, mentre leNei prossimi giorni, con un incontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si definirà la procedura di attivazione della cassa integrazione."Nessun lavoratore verrà lasciato solo: è stata sospesa la procedura di licenziamento collettivo, ripristinata la cassa integrazione e gli incentivi all'esodo. Bye bye Jobs act" ha dichiarato il Ministro, aggiungendo che "alle delocalizzazioni abbiamo posto rimedio con il Decreto Dignità, punendo quei prenditori che scappano all'estero dove possono sfruttare i lavoratori dopo aver preso soldi pubblici dallo Stato".