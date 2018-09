(Teleborsa) - "L'economia giapponese si sta espandendo moderatamente, con un ciclo virtuoso da reddito a spesa operativa". E' quanto emerge dai verbali della Bank of Japan relative al meeting del 30-31 luglio scorso.



I membri della commissione di politica monetaria convengono sul fatto che le condizioni finanziarie in Giappone rimangono altamente accomodanti.



Alcuni membri della Banca centrale ritengono che un controllo dei tassi a lungo termine in modo più flessibile contribuirebbe a mantenere e migliorare il funzionamento del mercato. C'è chi invece è del parere che permettere ai tassi di salire aiuterebbe in qualche modo a rafforzare la sostenibilità dell'attuale politica monetaria.







© RIPRODUZIONE RISERVATA