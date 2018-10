Banca Mediolanum, raccolta netta settembre raggiunge 96 milioni

(Teleborsa) - La raccolta netta totale del Gruppo Banca Mediolanum, a settembre, ammonta a 96 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta in risparmio gestito è pari a 124 milioni.



"Nel mese di settembre la raccolta netta è stata ancora una volta caratterizzata da un'elevata qualità considerati i flussi nel gestito" - ha dichiarato Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum -. "Ai 124 milioni registrati, infatti, vanno aggiunti ulteriori 130 milioni circa di Certificates già sottoscritti dai nostri clienti, la cui contabilizzazione avverrà formalmente nel mese di ottobre. Sono convinto che l'ultimo trimestre vedrà, come di consueto, una sensibile accelerazione della raccolta". © RIPRODUZIONE RISERVATA