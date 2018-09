Banca Mediolanum festeggia la promozione di UBS

(Teleborsa) - Giornata di acquisti per Banca Mediolanum, tra i top player dell'indice FTSE Mib di Piazza Affari con un guadagno dell'1,93% a 6,34 euro e volumi di scambio superiori alla media giornaliera mensile.



Oggi, 21 settembre, UBS ha migliorato il giudizio sull'Istituto a "buy" alzando al contempo il target price a 7,6 euro.







Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 6,393 e successiva a 6,523. Supporto a 6,263. © RIPRODUZIONE RISERVATA