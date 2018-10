(Teleborsa) - Giornata più che positiva per Banca IFIS, che corre a Piazza Affari con un rialzo del 3,49% a 4,85 euro in un comparto bancario ottimamente impostato.



L'Istituto ha fatto sapere di attendersi, nel 2018, utili per circa 140 milioni di euro. Nel 2017 ne sono stati messi a bilancio 180,8 milioni.







