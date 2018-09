"Banca Ifis Npl Meeting" alla VII edizione: a Venezia l'evento dedicato al mercato dei crediti in sofferenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è svolto lo scorsopresso il Palazzo del Cinema del Lido, ill'evento internazionale suigiunto ormai alla, alla presenza di tutti i maggiori player del settore. Promosso dariunisce figure di spicco, tra speakers e special guest, del panorama economico e finanziario italiano e internazionale.è stata aperta daad di Banca Ifis, che in apertura ha fotografato il mercato dei crediti in sofferenza in Italia: "Ed ha aggiunto: "Le sofferenze nette, quelle tolte rettifiche accantonamenti già fatti, da 90 miliardi di euro ci aspettiamo raggiungano 35 miliardi di euro. Perché sappiamo accantonamenti nell'ordine del 65-68%.. Non significa che si possa abbassare la guardia