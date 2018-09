Banca IFIS e SGA, accordo per gestione crediti problematici PMI meritevoli

(Teleborsa) - Banca IFIS e SGA hanno siglato un accordo di segnalazione finalizzato a facilitare l'accesso per i clienti di SGA ai servizi di factoring offerti da Banca IFIS.



L'iniziativa è destinata soprattutto alle imprese piccole e medie con esposizioni classificate a inadempienza probabile (Unlikely to pay) e scadute e/o sconfinanti (past due) nei confronti di SGA.



I servizi di factoring saranno concessi con pricing competitivi e nell'ambito di una convenzione specifica rispetto alle condizioni standard applicate da Banca IFIS (con riferimento a clienti aventi profilo di rischio simile e ai quali siano prestati servizi analoghi). © RIPRODUZIONE RISERVATA