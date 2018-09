Banca Carige in pole position a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scatto in avanti di Banca Carige che a Piazza Affari guadagna il 2,38%. All'indomani dell'assemblea degli azionisti che ha nominato nominato il nuovo CdA scegliendo come Presidente Pietro Modiano, gli animi si placano.



La lista del patto guidato da Raffaele Mincione (9,99% del capitale sociale dopo il pronunciamento del Tribunale di Genova) ha ottenuto tre poltrone, mentre A Malacalza Investimenti, che ha una partecipazione del 27,55% nell'Istituto ligure, vanno sette sette poltrone. Ad Assogestioni va un rappresentante.



Analizzando lo scenario di Banca Carige si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,0085 Euro. Prima resistenza a 0,0086. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,0085.







(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)















