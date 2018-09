Autostrade, ART avvia consultazione sistema pedaggi concessione A4-A23-A28-A57-A34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L') ha indetto una consultazione pubblica sul sistema tariffario di pedaggio per l'affidamento della gestione in house delle tratte autostradali),),),per la quota parte) e).I soggetti interessati possono formulare osservazioni e proposte sul documento di consultazioneConvocata un'audizione pubblica delle parti interessate per il 7 novembre 2018, alle ore 15.00, presso la propria sede a Torino.Il sistema tariffario di pedaggio è basato sul metodo del "", con determinazione dell'indicatore di produttività a cadenza quinquennale, e su criteri di modulazione tariffaria che tengono conto anche dell'impatto ambientale dei veicoli.In particolare, il sistema tariffario prevede:A) l'individuazione delle attività pertinenti ed i criteri di ammissibilità dei costi e degli investimentiB) la determinazione del capitale investito netto e del relativo tasso di remunerazioneC) la dinamica tariffaria inclusiva della determinazione dell'obiettivo di recupero di efficienza, a cadenza quinquennaleD) i criteri per la modulazione tariffaria e per eventuali ulteriori variazioni tariffarieE) i meccanismi di penalità e di incentivazione relativamente al raggiungimento dei livelli della qualità del servizio e degli investimenti. Il sistema prevede inoltre specifiche sanzioni e penali a carico del concessionario in caso di mancata o ritardata realizzazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinariaF) l'obbligo di rappresentare separatamente in contabilità regolatoria i costi della manutenzione ordinaria e quelli della manutenzione straordinariaG) le modalità di monitoraggio annuale.