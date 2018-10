Aston Martin in Borsa: al via le quotazioni dell'auto di 007

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è finalmente concretizzata la quotazione in Borsa di Aston Martin. Oggi il produttore britannico di auto di lusso. Cifra, questa, che si colloca più o meno al centro del range di 17,50-22,50 sterline fissato in sede di collocamento, e che valuta l'auto di James BondQuella di Aston Martin è la prima IPO di un automaker britannico dopo molti anni e dopo la vendita a società estere di brand storici quali Jaguar, Bentley e Rolls Royce.Soddisfatto il Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo,, che ha parlato di "momento storico" e di "risposta positiva da parte degli investitori di tutto il mondo".Nonostante la celebrità del marchio, da sempre associato ai film di 007,e nel corso della sua esistenza (105 anni): grazie anche al lavoro di Palmer, ex executive della Nissan che ha ampliato il range di prodotti, l'anno si è chiuso con ile ad agosto Aston Martin ha annunciato profitti semestrali per 42 milioni di sterline.L'ultima sfida di Palmer? Raggiungere, se non superare, il brand di luxury car per eccellenza: Ferrari. Ma la strada, almeno oggi, appare lunga: i titoli del Gruppo stanno infatti cedendo oltre 3 punti percentuali a 18,3 sterline.