Asta 5G, le offerte superano 6,2 miliardi

(Teleborsa) - Le offerte per l'asta sulle frequenze per il 5G hanno raggiunto i 6,220 miliardi di euro, fa sapere il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) al termine della 13esima giornata della fase dei rilanci (che sono stati 159) per l'assegnazione delle frequenze per il 5G.



Alla procedura hanno partecipato le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia.



Resta molto accesa anche la gara sulla banda 3700 MHz, che ha raggiunto un ammontare pari a circa 4,017 miliardi.



Domani, martedì 2 Ottobre 2018, riprenderà la seduta dedicata ai miglioramenti competitivi, fa sapere il MISE. © RIPRODUZIONE RISERVATA