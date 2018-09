© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo lo scontro fra il(Associazione nazionale magistrati),, continua a far discutere ilche potrebbe aprire a unaMa quanto vale il settore? I dati più recenti quantificano in(lo 0,44% del PIL), trainato dal segno positivo della produzione che cresce grazie all'export (90%) e con un lieve calo dell'indotto rispetto al 2010. Il settore lo scorso anno contava 2.334 imprese (+3% rispetto al 2010) e oltre(-7,1% rispetto a otto anni fa). Il settore produttivo di armi e munizioni, trainato dall'export che incide per il 90,3% (+6,3% rispetto al 2010).Il valore economico del comparto (produzione di armi e munizioni, compreso il sistema di fornitura e i distributori) ammonta ad oltre(+20% rispetto al 2010, trainato dall'esportazione), con un impatto stimato di oltre. Tuttavia cala il valore dei settori collegati alla domanda finale di prodotti e servizi da parte di cacciatori e tiratori sportivi che si attesta su 3 miliardi e 300 milioni euro (-16% rispetto al 2010).Sul valore complessivo del settore pari a 7,29 miliardi pesa infatti rispetto al 2010 l'effetto del calo dell'indotto tutto ascrivibile al mercato domestico legato ad attività venatorie e sportive. Su questi comparti ha agito la crisi, ma anche unain Italia rispetto ad altri paesi.Questo il commento di(Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili) in merito alledal recepimento della direttiva sulle armi: "Il recepimento della(che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio Ue, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, ndr)sul comparto armiero, che rappresenta, con oltre, un'eccellenza produttivaapprezzata in tutto il mondo. Le modifiche adottate, non particolarmente rilevanti poiché la legislazione italiana è già sufficientemente restrittiva – afferma Fiocchi – non produrranno significative variazioni sul settore, che".