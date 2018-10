Anima, raccolta netta positiva a settembre

(Teleborsa) - Il Gruppo Anima ha chiuso il mese di settembre con una raccolta netta positiva per 319 milioni di euro, per un totale da inizio anno pari a circa 884 milioni di euro.



Lo si legge in un comunicato nel quale si precisa che il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 103,4 miliardi di euro, in aumento di circa il 35% rispetto al dato di fine settembre 2017.



"Il dato di raccolta mensile conferma il trend molto positivo del secondo semestre" commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di Anima Holding. © RIPRODUZIONE RISERVATA