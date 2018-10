Andamento positivo per il comparto chimico italiano (+1,24%), brillante l'andamento di Aquafil

(Teleborsa) - L'Indice del settore chimico continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Chemicals.



Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 18.998,51 in guadagno dell'1,24%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto il settore Chimico europeo prosegue in tono positivo a 1.097,49, dopo aver avviato la seduta a 1.083,09.



Tra le azioni del Ftse MidCap, seduta vivace oggi per Aquafil, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,64%.



Piccoli passi in avanti per SOL, che segna un incremento marginale dello 0,97%.



Tra le small-cap di Milano, scambia in profit Isagro, che lievita dell'1,16%.