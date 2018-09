Andamento piatto per l'indice dei servizi di consumo italiano (-0,18%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti il comparto servizi di consumo a Piazza Affari. In moderato rialzo, invece, l'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Consumer Services ha aperto a quota 27.180,22, con un movimento di appena 50,14 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione chiude a 382,52, dopo aver avviato la seduta a 380,82.Nel listino principale, allunga timidamente il passo Mediaset, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,65%.Tra le azioni del Ftse MidCap, piccolo spunto rialzista per Juventus Fc, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,89%.Tra le azioni del Ftse SmallCap, effervescente Eprice, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 6,02%.Protagonista Unieuro, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 4,25%.Brillante rialzo per Mediacontech, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,86%.