Andamento piatto per il comparto del commercio in Italia (-0,11%)

(Teleborsa) - Consolida le basi precedenti il settore vendite al dettaglio. In moderato rialzo, invece, l'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha aperto a quota 147.950,8, con un movimento di appena 168,33 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto vendite al dettaglio europeo viaggia a 497,22, dopo aver avviato la seduta a 494,9.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, seduta decisamente positiva per Eprice, che tratta in rialzo del 2,29%.



Buoni spunti su CHL, che mostra un ampio vantaggio dell'1,11%.



Netweek avanza dello 0,52%. © RIPRODUZIONE RISERVATA