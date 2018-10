Amplifon: OK antitrust spagnola e portoghese su acquisizione GAES

(Teleborsa) - Amplifon ha ottenuto tutti i necessari nulla osta antitrust per l'acquisizione di GAES, annunciata in data 24 luglio. In particolare, le autorizzazioni sono state rilasciate dall'autorità spagnola (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) e da quella portoghese (Autoridade da Concorrência), entrambe senza condizioni.



Amplifon, inoltre, ha concluso del processo di sindacazione del finanziamento condotto da UniCredit, in qualità di Sole global coordinator, Sole bookrunner, mandated lead arranger e agent, al quale ha partecipato un pool di banche nel ruolo di mandated lead arrangers che include BNP Paribas , HSBC , ING e Mediobanca.



Amplifon conferma il closing dell'operazione entro la fine del quarto trimestre 2018, a seguito di alcune attività minori per il perfezionamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA